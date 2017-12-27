В аэропорту Алматы задерживаются около 20 рейсов, 4 отменены

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Алматы. 27 декабря. КазТАГ – Динара Жаркеева. В аэропорту Алматы задерживаются около 20 рейсов, 4 отменены, передает корреспондент агентства.

Так, согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Алматы на прилет в Алматы задерживаются 6 международных: из Нью-Дели, Москвы, Дубая, Бангкока, Баку и Санкт-Петербурга. Также задержка объявлена на 8 внутренних рейсов из Кызылорды, Астаны, Караганды, Атырау, Усть-Каменогорска, Актобе и двух рейсов из Павлодара. Отменены рейсы из Стамбула и Урумчи.

На вылет задерживаются рейсы в Караганду, Павлодар и Астану, отменены вылеты в Стамбул и Урумчи.

Ранее комитет гражданской авиации сообщал о закрытии аэропортов Караганды, Павлодара и Тараза в связи с обледенением взлетно-посадочной полосы из-за сложных метеоусловий.

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