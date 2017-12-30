Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге

Новости 98 0

Алматы. 30 декабря. КазТАГ – Запрещенная террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший 27 декабря в развлекательном центре Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в минувшую среду на первом этаже развлекательного центра «Гигант холл» на Кондратьевском проспекте возле камер хранения магазина «Перекресток».

По уточненным данным, пострадали 18 человек, 9 из них остаются в больницах. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Взрыв на Манхэттене власти Нью-Йорка квалифицировали как теракт
  2. Неизвестные атаковали учебный центр разведки в Кабуле
  3. Устроивший взрыв в Нью-Йорке заявил о верности ИГ
  4. За неэффективность использования информационных систем в Казахстане ужесточат ответственность первых руководителей
  5. Казахстанских школьников научат правильно позиционировать себя в будущем на рынке труда

Новости партнеров

Загрузка...