Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге

Алматы. 30 декабря. КазТАГ – Запрещенная террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший 27 декабря в развлекательном центре Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в минувшую среду на первом этаже развлекательного центра «Гигант холл» на Кондратьевском проспекте возле камер хранения магазина «Перекресток».

По уточненным данным, пострадали 18 человек, 9 из них остаются в больницах. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.