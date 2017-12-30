Шоу-программа с концертами и салютом ожидает жителей Астаны в новогоднюю ночь

Астана. 30 декабря. КазТАГ — Шоу-программу и концерты популярных музыкантов и артистов проведут в Астане в новогоднюю ночь, сообщили в столичном управлении культуры.

«31 декабря с 21.00 до 03.00 исполнители казахстанской эстрады будут «зажигать» под открытым небом вместе со всеми желающими в ледовом городке на территории выставки EXPO, а также на городской площади перед зданием городского акимата», — говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Также сообщается, что в честь наступления 2018 года в трех районах столицы будет запущен салют – на территории EXPO, на набережной и на пересечении улиц Пушкина и Абылай хана.