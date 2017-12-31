Казахстанка Фируза Шарипова победила бельгийку Джемиллу Гонтарюк в главном бою вечера бокса в Алматы

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Алматы. 31 декабря. КазТАГ — Казахстанка Фируза Шарипова победила бельгийку Джемиллу Гонтарюк в главном бою вечера бокса в Алматы, передает корреспондент агентства.

Поединок включил в себя все 10 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержала Ф.Шарипова.

Таким образом, 23-летняя уроженка Тараза отпраздновала свой восьмой успех на профессиональном ринге при одном поражении в пассиве и стала чемпионкой мира по версии IBO.

25-летняя Д. Гонтарюк потерпела пятое поражение в карьере при имеющихся 13 победах.

В андеркарте вечера бокса Шарипова-Гонтарюк свои бои проводили и другие известные казахстанские боксеры. Среди них отметим победы Ержана Залилова над соотечественником Айдыном Ельжановым, Али Балоева над белорусом Игорем Караваевым и Али Ахмедова над азербайджанцем Исматом Эйнуллаевым.

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