Инфляция в Казахстане в декабре составила 0,7%, в 2017 г. — 7,4%

Астана. 31 декабря. КазТАГ – Инфляция в Казахстане в декабре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,7%, по сравнению с декабрем 2016 года – 7,1%, а за весь 2017 год по сравнению с 2016 годом — 7,4%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, цены на продовольственные товары за прошедший год повысились на 6,5%, непродовольственные товары подорожали на 8,9%, платные услуги – на 5,9%.

С начала текущего года (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) повышение цен отмечено на картофель — на 28,7%, сладкий перец – на 28,6%, репчатый лук – на 28,2%, морковь – на 19,3%, говядину – на 15,3%, баранину – на 14,1%, консервированное молоко – на 11,6%, сливочное масло – на 11,3%, кондитерские изделия – на 10,7%, сычужный сыр – на 10,3%, конину – на 9,8%, свежую рыбу – на 9,4%.

Снижение цен зафиксировано на гречневую крупу — на 28%, чеснок – на 25,6%, сахар – на 19,5%, помидоры, яйца – на 16%, огурцы – на 12,5%, подсолнечное масло – на 9,9%, капусту – на 5,2%.

Прирост цен на канцелярские товары и чертежные принадлежности составил 10%, автомобили – 9,2%, стеклянные и керамические изделия – 8,9%, книги, одежду и обувь –8%, текстильные изделия – 7%, фармацевтическую продукцию – 6,6%, газеты и журналы – 6,5%, моющие и чистящие средства – 6,3%, товары личного пользования – 6,2%, мебель и предметы домашнего обихода – 5,8%, бытовые приборы – 5,5%.

Дизельное топливо подорожало на 31,8%, бензин – на 17,6%, каменный уголь – на 17,4%, сжиженный газ в баллонах – на 8,6%.

Цены на услуги здравоохранения выросли на 7,9%, правовые услуги – на 7%, в области отдыха, развлечений и культуры – на 6,9%, страхование личных транспортных средств – на 6,8%, гостиниц – на 6%, общественного питания – на 5,8%. Проезд внутригородским автобусом подорожал на 9,6%, междугородним – на 7,1%, воздушным пассажирским транспортом – на 4,6%, железнодорожным транспортом на большие расстояния – на 0,2%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на газ, транспортируемый по распределительным сетям, увеличились на 11,4%, горячую воду – на 10,9%, центральное отопление – на 9,9%, канализацию – на 9,1%, содержание жилья – на 7%, холодную воду – на 5,1%, электроэнергию – на 5%.