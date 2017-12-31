Саммит совета глав государств ШОС состоится в начале июня 2018 г. в Циндао

Алматы. 31 декабря. КазТАГ — Саммит совета глав государств (СГГ) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в июне 2018 года в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун) для обсуждения широкого спектра вопросов — от экономики до борьбы с терроризмом, сообщает ТАСС.

«Заседание СГГ состоится в начале июня по приглашению китайской стороны как председательствующей в ШОС», — заявил генсек организации Рашид Алимов.

По его словам, будут участвовать восемь стран: Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

По сведениям генсека, детали повестки дня саммита будут оговариваться в течение ближайших месяцев. «Обсуждаться будут практически все направления — это вопросы безопасности, экономики и культурно-гуманитарного сотрудничества», — добавил Р.Алимов.

Генсек отметил, что предстоящее комплексное мероприятие ШОС будет первым в формате евразийской «восьмерки». «К этому ключевому событию мы стали готовиться сразу после саммита в Астане. Состоится около 60 мероприятий, знаковыми из которых станут форум женщин и форум СМИ — они пройдут впервые», — отметил генсек.