Экс-президента Египта Мурси приговорили к трем годам тюрьмы

Алматы. 31 декабря. КазТАГ — Уголовный суд Каира приговорил экс-президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы за оскорбление судебной власти страны, сообщают российские СМИ.

Суд принял это постановление «по обвинению в оскорблении судебной власти, необоснованных нападках на ее представителей с целью распространения ненависти и неприятия судебных органов Египта», приводится информация газеты Al-Youm Al-Sabea.

Как заявили в суде, М. Мурси и приближенные к нему лица в своих заявлениях, а также посредством телевидения, радио и социальных сетей в интернете распространяли информацию, порочащую судебную систему страны, подрывали престиж судей и всей системы судопроизводства.

По этому делу проходило еще 18 сторонников М.Мурси по движению «Братья-мусульмане», которые получили аналогичное наказание.

Напомним, ранее по делу о побеге из тюрьмы и участии в массовых беспорядках экс-президенту Египта был вынесен смертный приговор, однако в ноябре 2016 года дело было отправлено на повторное расследование. Кроме того, по другим делам, в том числе о шпионаже в пользу иностранных государств, М.Мурси был приговорен к длительному тюремному заключению.

М.Мурси был избран лидером Египта в июне 2012 года, когда его предшественник Хосни Мубарак подал в отставку в ходе «арабской весны»​. М.Мурси занимал пост президента чуть больше года, и в июле 2013 года его свергли в ходе военного переворота. Через некоторое время практически все руководство движения было арестовано, а «Братья-мусульмане» внесены в список террористических организаций.