Красную тревогу объявил по случаю наступления 2018 г. генсек ООН

Алматы. 1 января. КазТАГ – Красную тревогу объявил по случаю наступления 2018 года генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

«К сожалению, мир сделал радикальный шаг назад. В день наступления нового 2018 года я не выступаю с призывом. Я делаю предостережение, объявляю красную тревогу. Существующие в мире конфликты обострились, а также возникли новые угрозы. Глобальное беспокойство по поводу ядерного оружия находится на самом высоком уровне со времен холодной войны. Климат меняется быстрее, чем действуем мы, растет неравенство. Мы видим ужасающие нарушения прав человека, нарастают национализм и ксенофобия», — заявил в своем видеообращении в понедельник А. Гутерриш.

Генсек ООН напомнил, что при вступлении в должность год назад он призывал сделать 2017 «годом мира».

«Вступая в 2018 год, я призываю к сплоченности. Я искренне верю, что мы можем сделать наш мир более безопасным. Мы можем урегулировать конфликты, преодолеть ненависть и защитить общие ценности. Но мы можем это сделать только вместе», — заявил руководитель ООН.

Глава организации обратился к мировым лидерам с призывом «дать новогоднее обещание» и «преодолевать разногласия, восстановить доверие, объединив людей вокруг общих целей».

«Путь вперед лежит через единство. От этого зависит наше будущее», — заключил А. Гутерриш.