Война Миров. Выборы Путина и выбор президента

Запад не боится Владимира Путина, но опасается Россию

Программа максимум российских неовласовцев в Белгородской области – захватить любой райцентр до инаугурации Владимира Путина 7 мая. Программа минимум – хоть какой-нибудь населенный пункт, чтобы в кадре присутствовало несколько десятков не убежавших граждан Российской Федерации (специально привезенных ряженных нельзя, нужны аутентичные россияне). На Западе уже все есть: правительство в изгнании, парламент в изгнании, команда политтехнологов. Нет кусочка территории, за который формально можно зацепиться и заявить, что американцы и европейцы Путина президентом не признают, зато будут помогать вот этим борцам за «свободную» Россию. При полной неудаче территориального кейса стратегию непризнания легитимности российского лидера придется жестко корректировать. Возможно, вообще от нее отказываться.

«Изменения обстоятельств очень жестко делят управленческую систему на тех, кто меняется вместе с обстоятельствами и на тех, кто умирает», – считает экономист Михаил Делягин. Часть российской правящей элиты он называет «насильственно опатриотиченной» усилиями Запада через санкции и различные другие ограничения. Разумеется, в коридорах власти России еще полно тех, кто верит в возможность договориться с «большими людьми» на Западе, но они уже не доминируют как в 2014 – 21 гг.

Владимира Путина как политического лидера англосаксы и Евросоюз не боятся. Потому что хозяин Кремля по своему психотипу пытается действовать наверняка, а в условиях войны, пусть и гибридной, такое невозможно. А вот Россию там побаиваются. Потому что она как устоявшаяся структура заставляет любого вменяемого лидера действовать исходя из коллективных интересов ее участников. Крым-2014 как раз из этой серии.

Когда президент Путин в 2014-ом году был поставлен перед выбором в режиме срочно (то есть будет поздно, если не действовать прямо сейчас), то согласился с решением в пользу возвращения полуострова в состав России. У современной Российской Федерации эффективная береговая линия меньше, чем у Российской империи и Советского Союза, поэтому Москва будет за нее бороться с каким угодно противником, вне зависимости от того, кто персонально сидит в Кремле. Мы сейчас крайний случай а-ля Горбачев не рассматриваем, поскольку это все-таки была кадровая аномалия.

Личность первого лица государства неизбежно накладывает отпечаток на характер, манеру и темп управленческих практик. Поэтому у Владимира Путина есть политически бессменные фигуры, с которыми ему комфортно работать. Совершенно не факт, что с этими же самыми людьми удобно взаимодействовать другим участникам государственного процесса.

«У действующего российского военно-политического руководства есть «талант» терять любые возможности, которые фортуна сама дает в руки», – указывает историк и политолог Лев Вершинин. При этом, по его прогнозу, Москву ждут новые стадии войны, а враг воюет всерьез и по-умному. Для Европейского союза англосаксами создана ситуация, когда война с Россией, победа над ней и ее ограбление стали жизненной необходимостью. Они так «вложились» во всех смыслах, что если не заставят Кремль сдаться для последующего раздела, то рухнут не только личные карьеры многочисленных европейских политиков, но и сама система ЕС.

В Евросоюзе ученым и экспертам запрещено критиковать внутреннюю и внешнюю политику данного объединения. Но если специалисты по тем или иным причинам находятся вне позиций, с которых их легко уволить административным ресурсом или лишить доходов, то они констатируют «отрицательный рост» европейской экономики. Точнее: уход реальных экономических и социальных показателей в довольно крутое (по западным меркам) пике. «Мы должны победить, чтобы вернуть затраты. Иначе социальные бунты», – примерно такой общий лейтмотив в неподцензурных европейских экспертных и консалтинговых кругах.

Президент Путин – не самодержец, а точка подвижного равновесия в высшем слое российской правящей элиты. Тот факт, что он на удивление прямолинейно сказал о вероятности Третьей мировой войны со странами НАТО в случае реализации идеи президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных контингентов на Украину, свидетельствует о дрейфе этой самой точки равновесия в сторону более радикальных действий.

Владимир ПУТИН. (Фото/Андрей Гордеев / Ведомости/vedomosti.ru)

Все предвыборные и поствыборные выступления Владимира Путина показывают, что проблема номер один – это война в Восточной Европе. Если их сравнить с речами 2023-го и тем более 2022-го года, то контраст достаточно разительный. Даже когда Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест российского президента, никаких серьезных «мобилизационных» ноток в выступлениях хозяина Кремля не звучало. На основе сопоставительного анализа можно делать вывод, что на третий год интенсивных боевых действий до российской руководящей верхушки дошло коллективное осознание тех вещей, которые неангажированным экспертам были очевидны уже летом 2022-го.

На фронтах тем временем ситуация сложная. В последнее время стала лучше работать российская авиация, особенно в качестве летающей артиллерии. Судя по телеграм-каналам, которые ведут бойцы на ЛБС (линия боевого соприкосновения), среди военных МО РФ большая усталость даже у добровольцев, не говоря уже о мобилизованных.

Москва пытается воевать в первую очередь наемной армией, но самих добровольцев для зоны СВО не хватает. В Нижневартовске, например, администрация Ханты-Мансийского автономного округа подписавшим контракт с Министерством обороны выплачивает единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. В 2023-ем было 250 тысяч. А еще есть выплата за контракт от МО РФ в размере 195 тысяч рублей. Минимальный размер денежного довольствия военнослужащих в зоне СВО – 204 тысячи рублей в месяц.

Действует такая своеобразная выплата, как 150 тысяч рублей 1 раз в 2 месяца ко «контракту 3-го разряда» рядовым в возрасте до 50 лет и младшим офицерам до 55 лет. То есть практически всем участникам боевых действий. Здесь важно понимать, что годовая медианная (50% получателей выше и 50% ниже) заработная плата в Российской Федерации за 2023-ий год – 652 тысячи рублей.

Социологи сообщают, что благодаря высоким зарплатам в зоне СВО в России уже запущен механизм психологической революции на рынке труда. Процесс этот не быстрый, однако неизбежный. Своим следствием это будет иметь невозможность найти работников даже в глухой провинции на ныне существующие низкие заработные платы. Вообще сегодня российская промышленность, особенно обрабатывающая, переживает острый кадровый голод, поскольку предприятия ВПК перетянули на себя критическую массу квалифицированных работников.

Тот факт, что контрактники всех потребностей не закрывают, показали мартовские бои с «неовласовцами» в Белгородской области. Против пытавшихся захватить участок «старой» российской территории боевиков из Русского добровольческого корпуса (РДК), Легиона «Свобода России» (ЛСР), Сибирского батальона и Батальона имени Хамзата Гелаева воевали срочники российской армии. Это помимо пограничников, росгвардейцев и территориальной обороны Белгородской области.

Дестабилизация российской нефтеперерабатывающей промышленности у ВСУ получается лучше, чем попытки захватить подходящий участок территории РФ. Всего в России порядка 100 НПЗ, из которых 40 крупные. За 2024-ый год совершено 15 атак на 13 НПЗ в 9 регионах. Значительные повреждения получили 8 НПЗ. Если считать по ректификационным колоннам, то из строя выведены мощности переработки на 46 млн тонн нефти в год или 14% совокупного потенциала.

В 2023 году нефтепереработка Российской Федерации располагала 15% резервной мощности (они включаются при пиковых нагрузках). На начало 2024-го страна располагала уже 10% резерва. Если от этого объема отнять 14%, то получается, что украинские дроны зацепили тот объем, который нужен для обеспечения потребностей России. Бензин и солярка – это те продукты, которые касаются всех сфер современной экономики, армии и структур повседневности.

Почти каждое столетие Россия оказывается на пороге гибели, поэтому дело для нее это хоть и крайне неприятное состояние, но с успешными историческими прецедентами. Проблема нынешнего расклада в том, что Москва находится в обороняющейся позиции, тогда как Запад в наступательной. Из-за этого Кремль права на ошибку не имеет – любой удачный удар противника может быть для него смертельным. Вторая беда состоит в способности западной элиты учиться на своих ошибках, тогда как правящая верхушка РФ такой опцией не располагает.

Запад в лице Евросоюза и европейских членов НАТО пока не демонстрирует милитаристского блеска. У немецкого бундесвера артиллерийских снарядов на четыре дня войны такой интенсивности, которая сейчас идет на Украине. Все остальные запасы со складов Киеву уже поставлены.

При этом специальный социологический опрос показал, что только 17% молодых мужчин в Германии готовы с оружием в руках защищать свою страну, если на нее будет совершено военное нападение. Десятилетия демилитаризации, культа индивидуального успеха и половых девиаций не прошли даром. Планы на возвращение призыва для срочников в Берлине озвучиваются, но материальной базы под него, в том числе кадровой из офицеров и унтер-офицеров, не создано.

Польша после начала СВО развернула свою армию с 40 тысяч активных штыков почти до 200 тысяч. Однако к следующей планке в 300 тысяч военнослужащих продвигается медленно – Варшава уперлась в потолок возможностей. Главным препятствующим фактором остается человеческий – не хватает поляков, желающих надевать военную форму.

Страны «большой семерки» стали пугать Иран на предмет того, что если он увеличит военные поставки в Россию, то получит против себя обширный пакет западных санкций. Это в дополнение к тем, которые уже действуют в отношении Тегерана.

Здесь очень показательно, что «семерка» даже не пытается пугать КНДР. А между тем Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и запустил серию баллистических ракет в Японское море после прибытия госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул.

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