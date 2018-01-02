Казахстан, Украина, Узбекистан, Беларусь и Россия возглавили рейтинг улучшения бизнес-климата по версии FT

Киев. 2 января. КазТАГ – Айжан Бильченко. Казахстан, Украина, Узбекистан, Беларусь и Россия возглавили рейтинг улучшения бизнес-климата по версии американского делового издания Financial Times, сообщает Укрnews.

«В Украине, которая стоит на первом месте, деловой климат с 2010 года улучшился на 24,21 пункта и составляет сейчас 63,9 пункта. Следующими после Украины в рейтинге идут Узбекистан (улучшение на 23,59 пункта), Беларусь (22,25), Казахстан (18,28) и Россия (18,26)», — говорится в сообщении во вторник.

Лидерство Украины в рейтинге уже прокомментировал премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Хорошая новость! Financial Times признала Украину первой среди всех стран мира по улучшению делового климата. Показатели темпа развития у нашего государства оказались лучшими», — заявил глава украинского правительства.