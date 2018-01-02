Алматы. 2 января. КазТАГ — Хулиганы устроили беспорядки во Франции и сожгли в новогоднюю ночь более 1 тыс. автомобилей, сообщает РБК.

«В новогоднюю ночь во Франции сгорела 1031 машина, часть из них были подожжены хулиганами напрямую, часть загорелись из-за того, что огонь распространился с соседних транспортных средств», — сообщили во вторник в министерстве внутренних дел ФР.

В МВД Франции уточнили, что в охране правопорядка в новогоднюю ночь было задействовано около 140 тыс. полицейских, пожарных и солдат.

«Как и в прошлые годы, определенное количество правонарушений было зафиксировано. Количество сгоревших машин меньше, чем в 2012 году, когда сгорели 1193 машины, и меньше, чем 2013 году, когда сгорели 1067 машин. В то же время в прошлом году в новогоднюю ночь сгорели 935 машин», — уточнили французские полицейские.

За ночь произведено 510 арестов.

«При этом были ранены восемь офицеров полиции и трое солдат. Большинство из них пострадали в ходе нападения группы агрессивных людей в Шампиньи-сюр-Марн», — добавили в МВД Французской Республики.