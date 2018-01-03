Дебаты министерского уровня по Центральной Азии и Афганистану включены в программу СБ ООН под председательством Казахстана

Астана. 3 января. КазТАГ — Дебаты министерского уровня по Центральной Азии и Афганистану включены в повестку работы Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) под председательством Казахстана, сообщает пресс-служба МИД РК.

«В первый рабочий день председательства Казахстана в СБ ООН состоялась презентация программы деятельности Совбеза на январь. Прибывшие дипломаты отметили качественную проработку программы казахстанским председательством», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

В частности, постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что «прекрасно зная Казахстан как никто другой из стран-членов совета», с учетом исторического фактора и традиционно близких взаимоотношений, российская сторона «уверена в успехе работы казахстанской делегации в качестве председателя совета». Российский дипломат также сообщил об участии министра иностранных дел Сергея Лаврова в брифинге СБ высокого уровня с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» 18 января.

В свою очередь постпред США Ники Хейли и другие послы стран-членов совета отметили содержательную и насыщенную программу Казахстана в январе с фокусом на актуальные вопросы нераспространения через меры доверия и включение в повестку работы СБ дебатов министерского уровня по Центральной Азии и Афганистану.

Отмечается, что в этот же день по инициативе Казахстана впервые в истории ООН состоялась торжественная церемония поднятия флагов вновь избранных шести непостоянных членов СБ ООН — Кот д’Ивуара, Экваториальной Гвинеи, Кувейта, Нидерландов, Перу и Польши. В мероприятии принял участие министр иностранных дел Перу Рикардо Луна. Церемония собрала большое количество представителей стран-членов СБ и ООН, международной прессы, ООНовских структур и НПО. По мнению многих делегаций, мероприятие стало яркой «визитной карточкой» начала казахстанского председательства, дав старт новой традиции в ООН. Отмечена не просто новизна этого шага, но и его глубокий символизм, подчеркивающий высокую ответственность новых членов совета перед мировым сообществом, которое доверило им решение международные проблемы мира и безопасности. Инициатива уже рассматривается как элемент наследия казахстанского председательства в СБ ООН. Так, постоянный представитель Экваториальной Гвинеи заявил, что его делегация закрепит традицию и повторит церемонию во время своего председательства в СБ – в январе следующего года.

Официально январская программа работы совета была утверждена на заседании членов СБ, после чего уже была представлена вниманию стран-членов ООН в рамках отдельного брифинга постоянного представителя Казахстана Кайрата Умарова. Ряд стран (Марокко, Чили, Колумбия, Таджикистан) отметили актуальность выбранных казахстанской стороной тем ключевых мероприятий в рамках председательства по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения и построению регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии как модели взаимозависимости безопасности и развития. Постоянный представитель Казахстана ответил на многочисленные вопросы стран-членов по программе работы под казахстанским председательством.

«Особое внимание представителей международной прессы было приковано к проведению Казахстаном мероприятия высокого уровня в сфере нераспространения через меры доверия с участием Н.Назарбаева ситуации вокруг Северной Кореи, Ирана, Палестины и статуса Иерусалима, Мьянмы. Ряд вопросов затронул проблемы Сирии, гуманитарной ситуации в Йемене, изменения климата и продвижения Казахстаном инициатив и разработок в области «зеленых технологий», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, с 1 января по 31 января 2018 года впервые в истории Казахстан председательствует в СБ ООН. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Совета безопасности, обеспечивает бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии секретариата ООН.