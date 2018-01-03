Алматы. 3 января. КазТАГ – Научно-исследовательские институты (НИИ) Казахстана совместно с зарубежными учеными исследуют экосистему Центральной Азии, сообщает «Синьхуа».

«Синьцзянский институт экологии и географии при Академии наук (АН) Китая и 22 НИИ Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, США, Бельгии и Австрии подписали меморандум о сотрудничестве в области мониторинга и исследования экосистемы Центральной Азии в условиях климатических изменений», — сообщил в среду директор центра по изучению экологии и окружающей среды Центральной Азии (ЦИЭОС ЦА) при АН Китая Чэнь Си.

Он уточнил, что такой меморандум подписан во второй раз.

«В предстоящие 5 лет эти научно-исследовательские учреждения будут совместно изучать влияние климатических изменений на ледники, водные ресурсы, животных и растения, сельское хозяйство, опасность стихийных бедствий, чтобы предложить меры реагирования и предоставить Центральной Азии научно-техническую поддержку для обеспечения устойчивого развития», — уточнил спикер.

Ученый рассказал о результатах работы, проделанной в рамках предыдущего меморандума, подписанного в 2012 году.

«В минувшие 5 лет Синьцзянский институт экологии и географии вместе с научно-исследовательскими учреждениями Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана провели плодотворное сотрудничество в области изучения изменений климата и биологического разнообразия, освоения полезных ископаемых и противостояния бедствиям геологического характера», — сказал глава ЦИЭОС ЦА при АН КНР.

К новому меморандуму присоединились Мичиганский университет США, Гентский университет Бельгии, Зальцбурский университет Австрии, Гонконгский баптистский университет и другие.

«В предстоящие несколько лет приоритетным направлением в работе участников меморандума станет изучение проблем, касающихся водных ресурсов, сельского хозяйства и устойчивого развития стран вдоль «Пояса и пути», — заключил Ч. Си.