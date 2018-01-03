Горячую остановку ядерного реактора произвели из-за неисправности на украинской АЭС

Алматы. 3 января. КазТАГ – Горячую остановку ядерного реактора произвели из-за неисправности на украинской атомной электростанции (АЭС) Хмельницкой, сообщает пресс-служба государственной энергетической компании Украины «Энергоатом».

«3 января 2018 года в 01.57 (05.57 аст – КазТАГ), согласно поданной заявке, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла «чехол — блок перемещения» на приводе органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ). Реакторная установка находится в состоянии «горячий останов». Причины нарушения устанавливаются. Согласно международной шкале INES данное событие классифицируется уровнем «0» (вне шкалы)», — сообщили в компании в среду.

Отмечается, что параллельно на АЭС 58-е сутки проходит капитальный плановый ремонт.

«Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — добавили в пресс-службе.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в г. Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает 2 энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт, подключенные в 1987 и 2004 годах. Основное назначение станции ‒ покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.