Побить рекорд по числу космических запусков намерен Китай в 2018 г.

Алматы. 3 января. КазТАГ – Побить рекорд по числу космических запусков намерен Китай в 2018 году, сообщает «Синьхуа».

«Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) планирует провести в 2018 году в общей сложности 35 космических запусков, и, тем самым, установить новый рекорд в своей истории. Как сообщается, в этом году будут произведены очередной запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Чанчжэн-5» («Великий поход-5» – КазТАГ), а также пуски лунного зонда «Чанъэ-4» и навигационных спутников «Бэйдоу», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что «2018 год станет самым важным и напряженным годом с момента создания CASC».

«Наступает ключевой этап целого ряда важных проектов, и количество, как космических запусков, так и летных испытаний будет небывалым в истории предприятия», — заявил источник в корпорации аэрокосмической науки и техники Китая.