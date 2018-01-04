Казахстанская теннисистка Дияс уступила россиянке Шараповой в четвертьфинале турнира WTA в Китае

Алматы. 4 января. КазТАГ – Казахстанская теннисистка Зарина Дияс уступила россиянке Марие Шараповой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Китае, сообщает ТАСС.

«Россиянка М. Шарапова одержала победу над представительницей Казахстана З. Дияс в 1/4 финала турнира WTA, который проходит в китайском Шэньчжэне. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки. В полуфинале Шарапова 6 января встретится с победительницей матча между чешками Катериной Синяковой (6 номер турнира) и Кристиной Плишковой», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, 2 января казахстанка З. Дияс на пути к четвертьфиналу в 1/8 финала победила хозяйку корта – китаянку Чжан Шуай со счетом 6:3, 5:7, 6:4.

Турнир Женской теннисной ассоциации с призовым фондом $627 тыс. завершится 7 января.