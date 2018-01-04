В Казахстане предлагают принять закон о регулировании криптовалюты для безопасности отечественных финансов

Астана. 4 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Принятие закона о регулировании криптовалюты в Казахстане позволит избежать вывода денег из страны, считает председатель совета ОЮЛ «Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалют» Есет Бутин.

«Почему необходимо скорейшим образом принимать закон о криптовалютных рынках? (…) Это позволит нам избежать вопросы миграции наших денежных средств из страны. То есть на сегодняшний день граждане Казахстана уходят на другие рынки России, США или Южной Кореи. Но нам необходимо, чтобы граждане Казахстана имели возможность самостоятельно участвовать в покупке криптовалюты именно на рынках Казахстана», — сказал Е. Бутин на брифинге в СЦК в четверг.

По его мнению, для всего этого очень важно проработать правила, регулирования и надзора, создания своих бирж и площадок, а также обменных пунктов (криптовалют).

Между тем в конце декабря 2017 года в России был впервые представлен законопроект о регулировании криптовалюты.