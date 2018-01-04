Немецкие автомобильные компании планируют открыть в Украине заводы на 10 тыс. рабочих мест

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Киев. 4 января. КазТАГ – Айжан Бильченко. Немецкие автомобильные компании планируют открыть в Украине заводы на 10 тыс. рабочих мест, сообщает Укрnews.

«Немецкая автомобильная промышленность планирует в ближайшие годы создать в Украине автозаводы на 10 тыc. рабочих мест», — сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что за прошедший год немецкие компании создали минимум 2 тыс. новых рабочих мест в Украине.

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