Алматы. 5 января. КазТАГ – В 40 городах Ирана прошли массовые шествия в поддержку действующего правительства, сообщает ТАСС.

«Многотысячные уличные шествия в поддержку руководства Исламской Республики состоялись в пятницу более чем в 40 иранских городах. Демонстрации и митинги были организованы после пятничной молитвы, в них приняли участие свыше миллиона человек», — говорится в сообщении в пятницу.

Как отмечают местные СМИ, иранская общественность «отвергла иностранное вмешательство во внутренние дела страны и выразила солидарность с правительством, принявшим решительные меры по пресечению смуты и волны беспорядков».

«Иранский народ заглушит голоса иностранных агентов, говорящих от имени президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Пропагандистская шумиха на Западе преследует цель придать иранским событиям большее значение, чем есть на самом деле», — сказал, выступая на митинге в Тегеране член совета по определению целесообразности принимаемых решений Ирана Ахмед Хатами.

По его словам, злоба и ненависть Вашингтона к Ирану объясняются «теми поражениями, которые потерпели планы США, Израиля и их региональных пособников в Сирии и Ираке».

«Заговор противников Ирана преследовал цель поднять вооруженное восстание 10 февраля 2018 года в годовщину Исламской революции», — заявил А. Хатами.

Напомним, акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

3 января командующий корпусом «стражей исламской революции» (элитное подразделение ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари объявил о поражении мятежников. По его словам, в общей сложности в акциях по всей стране приняли участие не более 15 тыс. человек.

5 января на 15.00 по местному времени (02.00 аст 6 января) совет безопасности ООН намерен провести экстренное заседание в связи с ситуацией в Иране. Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли поделилась опасениями о том, что в ИРИ может повториться сирийский сценарий.