Алматы. 5 января. КазТАГ — В Алматинской области произошел разлив реки Каскелен, сообщается на сайте ГУ «Казселезащита».

«По данным АОЭУ ГУ «Казселезащита» 5 января, в 15.55 на 18 км трассы Алматы-Бишкек, в Карасайском районе, в результате понижения температуры воздуха и образования донного льда наблюдался подъем уровня воды и разлив реки Каскелен», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Как отмечается, создалась угроза подтопления СТО, находящейся на данной трассе. Силами Карасайского производственно- эксплуатационного отдела проводятся работы по отводу воды в русло реки. Ситуация находится на контроле Карасайского ПЭО.

«На 17.15 выполнена работа по очистке русла реки Каскелен от донного льда глубиной 50 см, шириной 60 см, длиной 12 м. Обеспечен беспрепятственный пропуск воды по руслу реки. Ситуация стабильная», — подчеркивается в сообщении.

В работах было задействовано 3 человека АОЭУ «Казселезащиты».