Алматы. 5 января. КазТАГ — В Алматинской области произошел разлив реки Каскелен, сообщается на сайте ГУ «Казселезащита».
«По данным АОЭУ ГУ «Казселезащита» 5 января, в 15.55 на 18 км трассы Алматы-Бишкек, в Карасайском районе, в результате понижения температуры воздуха и образования донного льда наблюдался подъем уровня воды и разлив реки Каскелен», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.
Как отмечается, создалась угроза подтопления СТО, находящейся на данной трассе. Силами Карасайского производственно-
«На 17.15 выполнена работа по очистке русла реки Каскелен от донного льда глубиной 50 см, шириной 60 см, длиной 12 м. Обеспечен беспрепятственный пропуск воды по руслу реки. Ситуация стабильная», — подчеркивается в сообщении.
В работах было задействовано 3 человека АОЭУ «Казселезащиты».comments powered by HyperComments