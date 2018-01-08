В Иране открылось еще одно консульство Казахстана

Новости 27 0

Астана. 8 января. КазТАГ – Согласно постановлению правительства РК от 29 декабря 2017 года №10 в городе Бендер-Аббас (Исламская Республика Иран) откроется консульство Казахстана, сообщается на портале информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Адилет».

«В целях укрепления консульских отношений Республики Казахстан с Исламской Республикой Иран правительство Республики Казахстан постановляет: открыть в городе Бендер-Аббас (Исламская Республика Иран) консульство Республики Казахстан», — говорится в документе.

Также, согласно постановлению, министерству иностранных дел РК поручено принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. СБ ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Иране
  2. Повторения в Иране сирийского сценария опасаются США
  3. Порядок приема иностранных участников АрМИ-2018 на территории Казахстана обсудили в Москве
  4. Возросло число погибших в результате беспорядков в Иране
  5. Сожаление по поводу гибели людей в ходе протестов в Иране выразили в ООН

Новости партнеров

Загрузка...