В Иране открылось еще одно консульство Казахстана

Астана. 8 января. КазТАГ – Согласно постановлению правительства РК от 29 декабря 2017 года №10 в городе Бендер-Аббас (Исламская Республика Иран) откроется консульство Казахстана, сообщается на портале информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Адилет».

«В целях укрепления консульских отношений Республики Казахстан с Исламской Республикой Иран правительство Республики Казахстан постановляет: открыть в городе Бендер-Аббас (Исламская Республика Иран) консульство Республики Казахстан», — говорится в документе.

Также, согласно постановлению, министерству иностранных дел РК поручено принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.