Астана. 9 января. КазТАГ — Сведений о казахстанцах в числе 10 тыс. застрявших в снежном плену в Швейцарии не поступало, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

«Сведений о казахстанцах в числе тех, кто оказались заблокированы на альпийском горнолыжном курорте Церматт в Швейцарии, к настоящему моменту не поступало», — сообщил А. Жайнаков во вторник.

По разным сведениям, в швейцарских Альпах сейчас заблокированы от 10 тыс. до 20 тыс. человек. Из-за сильного снегопада в регионе было отключено электричество, но по данным местных СМИ, электроснабжение уже восстановлено. Однако остается заблокированным железнодорожное сообщение между Церматтом и деревней Тэш. Второй вариант сообщения – подъемник. Других способов попасть на курорт нет.