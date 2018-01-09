Северная и Южная Корея договорились провести переговоры для снятия военной напряженности

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Алматы. 9 января. КазТАГ — Северная и Южная Корея договорились провести переговоры для снятия военной напряженности, сообщает ТАСС.

«КНДР и Республика Корея договорились провести консультации между военными 2 стран о снижении напряженности на межкорейской границе. Об этом говорится в принятом по итогам переговоров делегаций 2 стран совместном заявлении. Кроме того, стороны условились активизировать обмены в различных сферах», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, первый раунд диалога по нормализации отношений между Северной и Южной Кореей начался утром 9 января в приграничном пункте Пханмунджом.

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