Астана. 9 января. КазТАГ – В 8 раз вырос штраф для иностранных водителей за отсутствие казахстанского разрешения на перевозку грузов, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«С 25 до 200 МРП увеличены штрафы на иностранных водителей за осуществление международной перевозки без казахстанского бланка разрешения. Также установлен единый штраф на иностранных перевозчиков в размере 100 МРП за осуществление каботажных перевозок на территории РК», — говорится в сообщении во вторник.

Как отмечается, данные изменения содержатся во вступивших в силу 9 января поправках в Кодекс РК об административных правонарушениях, касающихся сферы транспорта.

«Согласно внесенным изменениям, на 10-20 МРП снижены административные штрафы за проезд АТС с превышением весовых параметров. Кроме того, впредь ответственность за такое нарушение будет наступать при превышении от 1 тонны», — добавили в МИР РК.

Кроме того, по данным ведомства, введена новая административная ответственность за ряд нарушений. Это нарушение правил перевозок грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа жд/транспортом (новая ч. 4 ст. 571), а также непредставление и незаполнение перевозчиком товарно-транспортной накладной (акта замера или взвешивания), путевого листа при осуществлении перевозки груза, пассажиров и багажа автотранспортом (новая ст. 571-1). В то же время ответственность предусмотрена за осуществление иностранными перевозчиками международной автомобильной перевозки при наличии неисполненного уведомления, выданного уполномоченным органом транспортного контроля государств-членов ЕЭС, а также отклонение от маршрута, указанного в уведомлении (ч. 6 ст. 573); за осуществление замены (перецеп) тягача или грузового автомобиля на другой тягач или грузовой автомобиль, который не зарегистрирован в государстве регистрации перевозчика (часть 7 ст. 573), и за управление маломерным судном без надетых и пристегнутых индивидуальных спасательных средств на лицах, находящихся на маломерном судне или буксируемом плавательном средстве (ч. 5 ст. 582).

«Добавим, что из кодекса исключена ч. 6 ст. 593 (перевозка самосвалами), ст. 574 (отсутствие списка пассажиров), ст. 576 (отсутствие у водителей договора перевозки при осуществлении нерегулярных внутриреспубликанских перевозок), ч. 1 ст. 584 (нарушение правил подачи сигналов при водолазных работах), ст. 609 (перевозка пассажиров без соответствующего свидетельства)», — уточнили в министерстве.