Европейская пресса назвала Казахстан «Диким Западом» для иностранных инвесторов

Алматы. 9 января. КазТАГ — Европейская мультимедийная новостная платформа EU Reporter назвала Казахстан «Диким Западом» для иностранных инвесторов.

8 января вышел материал (с пометкой «коммерческий» — КазТАГ) на новостном сайте EU Reporter в Брюсселе с заголовком «Казахстан: Дикий Запад для иностранных инвесторов»

«В начале октября Астана вынудила корпорацию AES Corporation — одну из первых инвестиционных иностранных компаний в Казахстане и единственную западную фирму, действующую в электроэнергетическом секторе страны, передать две гидроэлектростанции, которые она приобрела на концессионной сделке 20 лет назад. Для решения проблем AES правительство также предложило компенсационный пакет в $1», — говорится в материале европейского СМИ, опубликованном в понедельник.

В статье также утверждается, что 20 лет назад AES пришлось восстанавливать предприятия, где крыши зданий были на грани обрушения, оборудование годами не обновлялось, зарплаты работникам не выплачивались, а кредиты находились в дефолте. После получения гарантий от правительства AES вложило почти $400 млн для повышения эффективности предприятий.

Как отмечает европейская пресса, в апреле 2017 года Астана уведомила AES, что она должна будет передать гидроэлектростанции до 1 октября без каких-либо объяснений или возможности для переговоров. После многочисленных безуспешных попыток провести переговоры с властями по этому вопросу AES направила правительству свои расчеты компенсации за вложенные средства в течение концессионного периода. Компания рассчитывала на сумму в размере $87 млн.

«25 сентября правительство сделало окончательное предложение – $1 за каждую гидроэлектростанцию, объясняя это тем, что дивиденды, выплачиваемые за эти годы, покрыли все первоначальные расходы», — уточняется в материале.

Также, по данным прессы, правительство Казахстана создало дефектный счет условного депонирования, который позволяет ему выплачивать трансферный платеж любой стороне в любое время. Таким образом, Астана не вернула никаких средств AES и отказывается от попыток фирмы возобновить переговоры по урегулированию.

Кроме того, EU Reporter в своем материале о Казахстане упомянули и молдавскую компанию Ascom бизнесменов Стати, которые вовлекли Казахстан в серию иностранных судебных процессов.

«Их истории служат главными красными флагами для других, которые, возможно, были заинтересованы заявлениями правительства о том, что они открыты для бизнеса», – заключает издание.

Напомним, 1 октября 2017 года завершилось действие концессионного договора между Казахстаном и американской AES Corporation от 23 июля 1997 года.

«В связи с этим 2 октября 2017 года и 3 октября 2017 года 100% доли участия в двух концессионных объектах — ТОО «AES Усть-Каменогорская ГЭС» и ТОО «AES Шульбинская ГЭС» были приняты в республиканскую собственность», — отмечалось в сообщении на сайте минэнерго РК.

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