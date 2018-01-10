Метель с порывистым ветром ожидается в 6 регионах Казахстана 11 января

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Астана. 10 января. КазТАГ — Метель с порывистым ветром ожидается в 6 регионах Казахстана 11 января, говорится в штормовом предупреждении РГП «Казгидромет».

«Ночью и утром 11 января в Жамбылской области местами ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более», — указано в сообщении на сайте комитета по ЧС МВД Казахстана.

«11 января в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидаются снег, метель, местами сильная. Местами туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 25 м/с, местами 30 м/с и более», — отмечено в сводке.

Вероятность шторма 90-95%, заключили синоптики.

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