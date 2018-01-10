ФСМС до 2020 г. будет отрабатывать механизмы планирования, закупа, контроля качества и оплаты медуслуг

Астана. 10 января. КазТАГ — НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) до 2020 года будет отрабатывать механизмы планирования, закупа, контроля качества и оплаты медуслуг, сообщили в столичном филиале фонда.

«С 1 января 2018 года Фонд социального медицинского страхования выступает единым плательщиком за медицинские услуги в рамках пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. До 2020 года будут отрабатываться механизмы планирования, закупа, контроля качества и оплаты медицинских услуг, а также совершенствование работы платежных информационных систем и внедрение новой тарифной политики. Данные меры обеспечат полную готовность фонда к работе в условиях ОСМС с 1 января 2020 года», — говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.

Как напомнили в фонде, внедрение системы обязательного социального медицинского страхования частично отложено на 2 года. Соответствующие поправки внесены в нормативно-правовые акты РК и уже вступили в законную силу.

С 1 января 2018 года приостановлены на 2 года отчисления уплаты взносов в фонд социального медицинского страхования (ФСМС) с физических лиц по договорам гражданско-правового характера и индивидуальных предпринимателей, оплачивающих за себя.

«Двухлетняя отсрочка — не единственное послабление для этой категории плательщиков. С 2020 года значительно снижены ставки взносов в систему ОСМС. По договорам ГПХ физические лица вместо обозначенных ранее 5% будут оплачивать 1% в 2020 году и 2% в 2021 году», — сообщил директор филиала НАО «ФСМС» по Астане Нурлыбек Кабдыкапаров.

Он также отметил, что индивидуальные предприниматели не платят взносы за себя как ИП в 2018-2019 годах, но продолжают оплачивать отчисления как работодатели за своих наемных работников. Сумма выплаты составляет 1,5% с фонда оплаты труда работников в 2018-2019 годах, 2% — с 2020 года.

«Стоит отметить, что отсрочка отчислений и взносов не распространяется на 2017 год. ИП, действующие на основании общего режима, обязаны оплатить 2445,9 тенге в январе 2018 года за декабрь 2017 года. ИП, применяющие специальный налоговый режим, на основе упрощенной декларации в срок не позднее 25 февраля текущего года должны произвести отчисления за июль-декабрь 2017 года», — предупредили в фонде.

«Отсрочка не касается отчислений работодателей в ФСМС. В 2018-2019 годах они без изменений будут вносить 1,5%, 2% — с 2020 года от дохода своих наемных работников. Это касается также владельцев ИП и крестьянских хозяйств, имеющих наемных сотрудников», — напомнили в столичном филиале фонда.

Как отмечается в сообщении, порядок оплаты работодателям уже знаком, по такой же схеме они платят отчисления в пенсионный фонд.

«Государство оплачивает взносы за отдельные категории граждан, определенная законом выплата из бюджета составит в 2020 году 4% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года, определяемой уполномоченным органом в области государственной статистики. Лица, не попадающие в вышеуказанные категории, могут оформить страховку, оплатив 5% от 1 МЗП», — резюмировал Нурлыбек Кабдыкапаров.

Как сообщалось, в Казахстане с 1 января 2018 года минимальный размер заработной платы (МЗП) составляет Т28 284.