Алматы. 10 января. КазТАГ — Спецслужбы Пакистана и США приостановили сотрудничество, сообщает «Коммерсант».

«Пакистан приостановил сотрудничество с США по линии военных и разведывательных служб. США терпят поражение в Афганистане, несмотря на то, что тратят на военную операцию миллиарды долларов. США пытаются использовать Пакистан в качестве козла отпущения, чтобы оправдать свои военные неудачи в Афганистане. Пакистан не хочет назначать цену за свои жертвы, но хочет, чтобы их признали», — заявил в среду министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан.

Напомним, 1 января американский президент Дональд Трамп заявил о том, что США по глупости передали Пакистану более $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет. Глава Белого дома обвинил Исламабад в укрывании террористов, заявив, что больше подобного не будет. Еще раньше госсекретарь США Рекс Тиллерсон отмечал необходимость пересмотра Пакистаном своей политики в отношении терроризма. По словам госсекретаря, в противном случае Вашингтон лишит Исламабад статуса одного из союзников Белого дома.

При этом США решили не перечислять Пакистану $255 млн в качестве военной помощи.

5 января стало известно о том, что Власти США приняли решение приостановить оказание помощи Пакистану в области безопасности.