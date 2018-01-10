Поликлинику, бассейн и три школы планируют открыть в ВКО в 2018 г.

Алматы. 10 января. КазТАГ — В 2018 году в Восточно-Казахстанской области планируют ввести в эксплуатацию 5 объектов социально-культурного назначения, сообщает пресс-служба акима региона.

«В поселке им. Куленова планируют завершить реконструкцию здания под поликлинику на 212 посещений в смену. Строительные работы в больнице выполнены на 90%. Аким области Даниал Ахметов поручил открыть столь долгожданный проект для жителей микрорайона весной текущего года», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Также, по информации пресс-службы, в сентябре 2018 года в Абайском районе будет сдан в эксплуатацию пятиполосный плавательный бассейн длиной 25 м. Данный объект будет построен в целях развития водных видов спорта в этом районе.

Вместе с тем в Восточном Казахстане появятся 3 новых учебных заведения. Это средняя школа на 600 мест в Аягозском районе, средняя школа на 320 мест в селе Маканшы Урджарского района и средняя школа на 600 мест с интернатом на 300 мест в селе Акжар Тарбагатайского района. Сдать в эксплуатацию три объекта образования первый руководитель области поручил к началу нового учебного года, отмечается в сообщении.

«Пересмотрите и утвердите план строительства трех новых школ и завершите их ремонт к началу нового учебного года. Кроме того, разработайте и представьте схему наполняемости интерната на 300 мест, который строится в Тарбагатайском районе. Ведь самое главное, чтоб этот интернат не пустовал», — подчеркнул аким области.

Между тем в этом году продолжится строительство 6 социально-культурных объектов, это 3 школы в областном центре и 2 объекта в сфере здравоохранения. В частности, строительство центра гематологии и возведение детской городской больницы на 200 коек в городе Усть-Каменогорск.

Кроме того, в городе Семей построят культурно-спортивный комплекс «Абай Арена». Его строительство начнется в новом микрорайоне Карагайлы. Сооружение будет построено по международным стандартам и рассчитано на 5 тыс. зрительских мест. Комплекс позволит проводить соревнования по различным видам спорта мирового уровня.