На морском терминале КТК в 2017 г. отгружено 55,1 млн тонн нефти

Алматы. 11 января. КазТАГ — Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2017 году отправил на экспорт 55,107 млн тонн нефти, что на четверть больше, чем в 2016 году, сообщила пресс-служба консорциума.

«Рекордно высокими производственными показателями КТК завершил 2017 год: через трубопроводную систему Тенгиз-Новороссийск на экспорт направлено 55,1 млн тонн. Таким образом, объемы годовой отгрузки за 2017 год на 10,8 млн тонн превысили показатели, достигнутые в 2016 году. Тогда на морском терминале КТК было отгружено 44,3 млн тонн нефти», — говорится в сообщении на сайте консорциума.

По данным КТК, в декабре прошлого года объем экспорта нефти составил 5 196 229 тонн против 4 517 286 тонн в декабре 2016 года.

«Отметим, что в конце 2017 года КТК существенно нарастил объемы отгрузки на морском терминале. Так, в ноябре на экспорт отгружено нефти брутто 5 001 341 тонн (39 621 126 баррелей). В декабре последовал новый месячный рекорд – 5 196 229 тонн (41 103 227 баррелей)», — подчеркнули в пресс-службе.

«Напомним, что внушительный рост показателей основной деятельности КТК стал возможен благодаря реализованному консорциумом проекту расширения мощностей трубопроводной системы Тенгиз-Новороссийск. Только в 2017 году в эксплуатацию введены 6 новых НПС: А-НПС-4А и А-НПС-5А в Астраханской области, НПС-8 в Краснодарском крае, НПС-5 на Ставрополье, А-НПС-3А в Казахстане, а также НПС-2 в Калмыкии, которая успешно завершила стадию комплексных испытаний и была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию», — напомнили в пресс-службе консорциума.

Каспийский трубопроводный консорциум учрежден для строительства трубопровода и экспорта казахстанской нефти транзитом через территорию России. КТК владеет нефтепроводом Тенгиз-Новороссийск общей протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет месторождения запада Казахстана с российским побережьем Черного моря.

Акционеры КТК: Россия (представленная «Транснефтью» – 24%, и «КТК Компани» – 7%) – 31%; Казахстан (представлен «КазМунайГазом» – 19%, и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%) – 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.