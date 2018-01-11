В Байконуре восстановлен и заселен пострадавший от взрыва газа подъезд жилого дома

Байконур. 11 января. КазТАГ – В Байконуре вручены ключи от квартир 20 семьям, заселенным в восстановленный от взрыва бытового газа подъезд, сообщил корреспондент КазТАГ.

Ключи квартиросъемщикам, стоящим в очереди на расширение жилплощади, вручил глава администрации Байконура Константин Бусыгин. «Потихоньку ремонтируем дома, подъезды, кровли. Каждый такой подъезд – это победа города», – заявил глава городской администрации.

Напомним, первый подъезд жилого дома №8а по ул. Сейфуллина пострадал в результате взрыва бытового газа при проведении ремонтных работ 24 июля 2012 года. Тогда при взрыве погибли слесарь и жительница квартиры. Поскольку конструкции здания были серьезно повреждены, местными властями было принято решение жильцов подъезда переселить, а подъезд закрыть на консервацию.

Работы по восстановлению подъезда были завершены к 20 декабря 2017 года. Поскольку основной жилой фонд Байконура составляют муниципальные служебные квартиры, за счет средств бюджета города был проведен капитальный ремонт жилья, включающий установку стеклопакетов, дверей, радиаторов отопления, сантехники и газовых плит, а также чистовую отделку помещений.

При капитальном ремонте подъезда отремонтированы подвал, фасад дома и наружная канализация.