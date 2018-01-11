Аналитики Goldman Sachs пессимистично оценили перспективы доллара в 2018 г.

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Алматы. 11 января. КазТАГ — Наступивший год станет еще одним годом, когда доллар будет оставаться слабым, считают аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs.

«Мы по-прежнему считаем, что доллар США будет относительно слабым против основных валют и, вероятно, против валют развивающихся рынков», — отмечает главный экономист инвестбанка Ян Хациус.

По мнению Goldman Sachs, доллар будет оставаться слабым даже несмотря на ожидания, что ФРС США в ближайшие 12 мес. проведет несколько повышений базовой ставки.

Привлекательность американской валюты снижает «синхронный глобальный рост», а также массовое повышение ключевых процентных ставок центральными банками по всему миру, отмечают аналитики инвестбанка.

Эта конъюнктура, как считают они, не позволяет рассчитывать на долгосрочное укрепление курса доллара США по отношению к основным валютам.

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$1 = Т330,16.

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