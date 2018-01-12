Казахстан рассчитывает на участие иностранных партнеров в строительстве солнечной электростанции в Арыси

Астана. 12 января. КазТАГ — Казахстанская делегация примет участие в работе VIII сессии ассамблеи IRENA в Абу-Даби, где ожидается подписание соглашения о поддержке проекта строительства солнечной электростанции в Южном Казахстане, сообщила пресс-служба министерства энергетики (МЭ) РК.

«Казахстанская делегация во главе с министром энергетики Республики Казахстан Канатом Бозумбаевым 13-14 января в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) примет участие в работе VIII сессии ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA)», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Как ожидается, К.Бозумбаев выступит на пленарном заседании VIII сессии ассамблеи.

«Также на полях сессии ассамблеи предполагается подписание между МЭ РК, Европейским банком реконструкции и развития и Urbasolar cоглашения о поддержке проекта «Задарья» по строительству солнечной электростанции (14 МВт) в г.Арысь ЮКО», — указано в сообщении.

В рамках работы сессии ассамблеи будут организованы министерские круглые столы: «Глобальный ускоритель энергетической трансформации: масштабное инвестирование в возобновляемую энергетику», «Инновации для энергетической трансформации: E-mobility».

Также ожидается отдельная встреча К.Бозумбаева с генеральным директором IRENA Аднаном Зе Амином, а также с министром энергетики и промышленности ОАЭ С. аль-Мазруи и главным исполнительным директором по нефтегазовым и нефтехимическим проектам государственной инвестиционной компании Mubadala Investment Company, членом наблюдательного совета Borealis AG Мусаббехом аль-Кааби.

Планируется, что в ходе участия в работе VIII сессии ассамблеи IRENA будут обсуждены возможности участия в VI цикле финансирования проектов ADFD/IRENA.

Казахстанская делегация также намерена принять участие 15 января в Абу-Даби в церемонии открытия XI Всемирного саммита «Энергия будущего» и награждения международной премией Zayed Future Energy Prize, в рамках которого будет посещена международная выставка и казахстанский павильон.