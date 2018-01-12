Курс гривны установил исторический антирекорд

Алматы. 12 января. КазТАГ – Украинская валюта побила исторический антирекорд по отношению к рублю, опустившись до соотношения 1 к 2, пишет РБК.

«Как сообщается на сайте украинского Национального банка (НБУ), за 10 рублей можно купить 4,99 гривны. Таким образом гривна упала почти до 2 рублей за единицу», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Украина ру», предыдущее исторического падение гривны к рублю было зафиксировано в начале 2015 года, когда украинская валюта подходила к данной отмене.

Курс гривны к доллару США также приблизился к антирекорду. По курсу украинского ЦБ один доллар стоит 28,44 гривны. Исторический минимум был установлен в феврале 2015 года, когда одна единица американской валюты стоила 30,01 гривны.

Евро на украинском рынке побил исторической рекорд и перешагнул отметку 34 гривны, достигнув 34,18 гривны за единицу.

В июле 2017 года Национальный банк Украины заявил, что страна потеряла 38% ВВП из-за военного конфликта в Донбассе, трехкратного падения гривны и снижения платежеспособности бизнеса и населения, а также из-за системного банковского кризиса, который возник в 2014 году. Кроме того, НБУ отметил, что фискальные расходы страны на преодоление последствий кризиса банковского сектора достигли 14% ВВП, что превышает расходы, понесенные во время финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов.

1 гривна = Т11,62.