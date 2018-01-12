Объем промышленного производства в Казахстане в 2017 г. вырос на 7,1%

Астана. 12 января. КазТАГ – Объем промышленного производства в Казахстане в 2017 году увеличился на 7,1% по сравнению с 2016 годом, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, показатели в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров увеличились на 9,5%, в обрабатывающей промышленности — на 5,1%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании — на 4,9%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов показатель снизился на 0,5%.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, в 2017 году составила 86,2 млн тонн (выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,5%), медных руд – 95,3 млн тонн (+21,5%). Выпуск бензина составил 3,1 млн тонн (+4,2%), газойля – 4,4 млн тонн (-5,2%). Производство плоского проката достигло 3 млн тонн (-0,1%), рафинированной меди — 0,4 млн тонн (+4,2%), портландцемента – 9,4 млн тонн (+2,5%), электроэнергии – 103,1 млрд кВтч (+9%), муки – 4,1 млн тонн (+3,7%).

«В январе-декабре 2017 года по сравнению с 2016 годом (…) возросло производство продуктов питания, нефтепереработки, продукции фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство табачных изделий, резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электронной и оптической продукции», — дополнили в статкомитете.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах Казахстана. В Восточно-Казахстанской области объем производства соответствует уровню прошлого года.