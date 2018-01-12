Осужденный 1,5 месяца назад по делу о взятке в Т101 млн экс-следователь ДГД ЗКО попал под амнистию

Уральск. 12 января. КазТАГ – Осужденный 1,5 месяца назад по делу о взятке в Т101 млн бывший следователь департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области Армат Курманов попал под амнистию, передает корреспондент.

«А. Курманов проходил соучастником по делу своего бывшего коллеги, а именно другого следователя ДГД Нурболата Урналиева, который в ноябре прошлого года был приговорен к 13 годам лишения свободы за получение взятки в сумме 101 миллион тенге. Наказание А. Курманову было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, однако к нему был применен закон «Об амнистии», и основное наказание было отменено. Тем не менее, дополнительное наказание в виде конфискации имущества и пожизненного запрета занимать должности на госслужбе у него остается», — сообщили в пятницу в Уральском городском суде по уголовным делам.

Отметим, что сам А. Курманов вину не признал, заявив, что будет обжаловать приговор.