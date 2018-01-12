Алматы. 12 января. КазТАГ – Динара Жаркеева. Ряд сотрудников прокуратуры Костанайской области наказан за распространение шутливой песни, подрывающей авторитет казахстанских прокуроров, сообщила прокуратура региона.

«По указанному факту проведено служебное расследование, по результатам которого ряд виновных сотрудников прокуратуры области привлечен к дисциплинарной ответственности», — говорится в ответе прокуратуры Костанайской области на официальный запрос агентства в пятницу.

Ранее, через мессенджер WhatsApp якобы сотрудниками прокуратуры города Костанай была распространена аудиозапись шутливой песни, которая подрывает авторитет и дискредитирует органы прокуратуры. Из текста песни следует, что прокуроры ведут нескромный образ жизни, связывая свой излишний достаток и вседозволенность со службой в органах прокуратуры. Согласно распространенной информации, текст песни составлен и запись произведена сотрудниками отдела уголовного преследования городской прокуратуры.

Также отмечается, что сотрудники данным произведением нарушили ряд пунктов кодекса чести сотрудников органов и учреждений прокуратуры РК.