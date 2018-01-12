Астана. 12 января. КазТАГ – Один из пострадавших во время непогоды 11 января в Астане находится в тяжелом состоянии, сообщил руководитель столичного управления здравоохранения Камалжан Надыров.

«Был госпитализирован пациент с закрытой черепно-мозговой травмой. Пациенту была проведена операция, трепанация черепа, удаление гематомы. В данный момент пациент находится в реанимации, состояние тяжелое. Также был пациент, который получил травму вследствие падения на голову облицовки здания», — сказал К. Надыров на брифинге в пятницу.

Он отметил, что большинство обратившихся 11 января за медицинской помощью лиц, поступили с ушибами, но у некоторых зарегистрированы и переломы.

«За сутки за медпомощью обратилось 39 пациентов, которые получили различного рода травмы вследствие погодных явлений. 2 пациента были госпитализированы, остальным оказана помощь в приемном покое и даны рекомендации дальнейшего лечения по месту жительства в поликлиниках», — проинформировал К. Надыров.

Напомним, что 11 января в связи с сильным ветром и метелью в акимате Астаны руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства и др. порекомендовали приостановить деятельность, за исключением организаций жизнеобеспечения города: пожарной службы, полиции, службы департамента чрезвычайных ситуаций, скорой медицинской помощи, медицинских учреждений, коммунальных служб.

Также в Астане отменили занятия для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей первой смены. В связи с ухудшением метеоусловий в столице был временно закрыт аэропорт Nursultan Nazarbayev. Было приостановлено движение автобусов пригородным маршрутам.

Также было полностью закрыто движение автотранспортных средств из г. Астаны во всех направлениях. Также закрыто движение в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской областях. На всех дорогах установлены контрольные патрульной дорожной полиции, дорожных служб, организована работа дежурства спасателей комитета ЧС.

12 января режим ЧС в Астане был отменен.