Алматы. 12 января. КазТАГ – США продлили режим приостановки санкций против Ирана на 120 дней, сообщает «Коммерсант».

«Президент США Дональд Трамп принял решение на 120 дней продлить режим приостановки санкций в отношении Ирана. Он принял это решение в четверг после консультации со всей командой по национальной безопасности, включая советника по вопросам нацбезопасности Герберта Макмастера, министра обороны Джеймса Мэттиса и госсекретаря Рекса Тиллерсона», — сообщил в пятницу информированный источник.

Отмечается, что продление приостановки санкций сохранит в силе соглашение 2015 года по ядерной программе Ирана.

«Вместе с тем, оно даст время Белому дому и Конгрессу США подготовить новые ограничительные меры в отношении Ирана. Официально о продлении приостановки санкций должно быть объявлено сегодня», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 5 января США расширили санкционный список в отношении Ирана, включив в него 5 иранских компаний, которые, согласно данным американских властей, причастны к разработкам по программе баллистических ракет.