В ЕАЭС ужесточили требования по содержанию трансжиров в продуктах питания

Алматы. 12 января. КазТАГ – На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ужесточены требования к содержанию трансизомеров жирных кислот в продуктах питания, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В продуктах переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб, должно содержаться трансизомеров жирных кислот не более 2% от всего жира в продукте. Соответствующее требование, установленное техническим регламентом Таможенного союза на масложировую продукцию, вступило в силу 1 января 2018 года. Таким образом завершилось действие шестилетнего переходного периода, в течение которого бизнес мог адаптироваться к выполнению условий техрегламента», — говорится в сообщении на сайте комиссии.

Норма относится к таким продуктам, как твердые маргарины, заменители молочного жира, мягкие и жидкие маргарины, жиры специального назначения, а также растительно-сливочные и растительно-жировые спреды, топленые растительно-сливочные и растительно-жировые смеси. Ранее в них допускалось содержание трансизомеров жирных кислот от 8 до 20%, поясняется в информации.

«Требование не распространяется на продукцию, выпущенную в обращение на территории Евразийского экономического союза до 1 января 2018 года. При этом ранее установленные требования по маркировке такой продукции и информированию потребителей о ее составе не меняются», — уточняется в сообщении.

«Информация о максимальном содержании в жировой фазе продукта насыщенных жирных кислот и трансизомеров жирных кислот (в процентах от содержания жира в продукте) должна указываться на потребительской и транспортной упаковках маргаринов, растительно-сливочных и растительно-жировых спредов, топленых растительно-сливочных и растительно-жировых смесей, жиров специального назначения, в том числе кулинарных, кондитерских, хлебопекарных жиров, заменителей молочного жира, эквивалентов масла какао, улучшителей масла какао SOS-типа, заменителей масла какао POP-типа, нетемперируемых заменителей масла какао нелауринового и лауринового типов», — перечисляется в сообщении.

Как обратили внимание в ЕЭК, согласно договору о ЕАЭС «выпуском продукции в обращение является поставка или ввоз продукции, в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования, с целью распространения на территории союза в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной основе».