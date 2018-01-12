Какие риски ожидают экономику Казахстана в наступившем году?

В 2018-ом риски для казахстанской экономики останутся примерно такими же, какими они были в минувшие 3 года. Однако в этом году вероятность их реализации будет иной

Алматы. 10 января. КазТАГ – Сергей Зелепухин . Речь пойдет о главных рисках для хозяйственной системы Казахстана в году наступившем.

Наверное, не будет ошибочным мнением, если сказать, что в 2018-ом риски для казахстанской экономики останутся примерно такими же, какими они были в минувшие 3 года. Однако в этом году вероятность их реализации будет иной.

Вопреки заявлениям чиновников о том, что главные угрозы для казахстанской экономики исходят от внешних рынков, на самом деле, основной фундаментальный риск по-прежнему остается внутренним. И заключается он, во-первых, в низкой диверсификации хозяйственной системы Казахстана и, во-вторых, в отсутствии инклюзивного экономического роста.

На это указывает чрезмерная зависимость казахстанской экономики от сырьевого сектора, которая выражается в частности, в том, что ключевыми экспортными статьями Казахстана остается сырьевая продукция и продукция низких переделов. Доля первой в экспорте республики по-прежнему остается очень высокой, достигая 64%, доля второй – около 15%.

Причем сырьевая зависимость Казахстана будет только увеличиваться из-за ввода в эксплуатацию Кашаганского месторождения и постепенного роста нефтедобычи на нем.

В свою очередь это актуализирует внешний риск – увеличение уязвимости казахстанской хозяйственной системы от ценовых шоков на мировых рынках сырья. И именно поэтому этот риск останется для Казахстана наиболее серьезным и опасным в этом году.

Несмотря на пролонгацию соглашения стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на более, чем 1,7 млн баррелей в сутки до конца этого года, вероятность нового падения нефтяных цен по-прежнему остается высокой. А все потому, что рост добычи сланцевой нефти в США может нивелировать эффект от достигнутого соглашения.

Однако сильную поддержку нефтяным ценам на текущем уровне — выше $60 за нефть марки Brentв 2018-ом будет оказывать продолжающееся восстановление мировой экономики. По прогнозам МВФ, ее рост в этом году составит 3,7% против 3,6% в 2017-ом.

Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что риск нового падения нефтяных цен для казахстанской экономики в 2018-ом будет не настолько высоким, как в предыдущие 3 года, чтобы вызвать резкий обвал национальной валюты. С этой точки зрения угроза новой девальвации тенге выглядит минимальной.

Однако некоторого давления на нацвалюту не избежать в случае падения курса российского рубля, которое может произойти, если США все же введут новые санкции против России в виде запрета западным инвесторам вкладывать средства в российские гособлигации. Вопрос о том, произойдет это или нет, должен решиться в ближайшие 2 месяца.

Но даже в этом случае позиции тенге выглядят достаточно крепкими, хотя назвать их незыблемыми нельзя.

Тем не менее, риск новой девальвации пока остается под контролем тем более в условиях, когда Национальный банк Казахстана продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику, по-прежнему удерживая базовую ставку на высоком уровне – более 10%, из-за чего ставки на денежном рынке остаются чуть ниже базовой.

Этого пока достаточно для поддержания интереса к тенговым инструментам на уровне, который не дает курсу доллара к тенге демонстрировать чрезмерно высокую волатильность, по крайней мере, пока цены на нефть находятся на текущих относительно высоких уровнях.Все это дает возможность Нацбанку удержать инфляцию в этом году в запланированном целевом коридоре на уровне 5-7%.

Однако никто еще не отменял возможность наступления форс-мажорных обстоятельств, которые в течение короткого времени неизбежно приведут к реализации всех перечисленных рисков. Например, этими обстоятельствами могут стать резкое падение спроса на нефть со стороны Китая или чрезмерно быстрое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, что способно обвалить фондовые рынки, а с ними и цены на нефть.

Помимо всех вышеперечисленных угроз для экономики Казахстана не менее актуальным в этом году остается риск низкого роста кредитования. Несмотря на то, что в прошлом году Национальный банк активно начал реализовывать свою программу по повышению финансовой устойчивости банковского сектора, риски того, что многие казахстанские банки по-прежнему будут находиться в коматозном состоянии, сохраняются.

В этой ситуации ждать существенного роста кредитования экономики со стороны банковского сектора в этом году было бы преждевременно. А значит, темпы экономического роста останутся ограниченными.

В целом все это говорит о том, что, по крайней мере, в экономике наступивший год будет во многом похожим на 2017-ый. Но вот что-то подсказывает, что основные негативные события могут произойти в социальной сфере, поскольку существующая в Казахстане экономическая модель, основанная на привлечении иностранных инвестиций для разработки, добычи и экспорта сырьевых ресурсов все больше дает сбоев.

Но как будет на самом деле – покажет наступивший год.

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