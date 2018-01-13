С вокзала Алматы-1 пришлось эвакуировать 10 тыс. человек из-за обнаруженной там подозрительной коробки

Алматы. 13 января. КазТАГ — С железнодорожного вокзала Алматы-1 пришлось эвакуировать 10 тыс. человек из-за обнаруженной там подозрительной коробки, сообщила официальный представитель городского ДВД Салтанат Азирбек.

«В зале ожидания вокзала Алматы-1 обнаружили подозрительную коробку. Сразу же были подтянуты все экстренные службы. Были приняты меры первичного реагирования. Эвакуировано было 10 тысяч человек с территории железнодорожного вокзала. На путях стояли 4 пассажирских поезда, оттуда тоже эвакуировали пассажиров. В итоге в течение часа были проведены проверочные мероприятия с участием саперов», — сказала С.Азирбек корреспонденту КазТАГ в субботу.

По ее информации, внутри коробки запрещенных предметов не обнаружили. «Предмет (коробка – КазТАГ) был найден в 18.34», — уточнила она, добавив, что примерно в 19.25 проверка завершилась.

В отношении второго городского жд-вокзала, по данным правоохранительных органов, мероприятия не проводились.