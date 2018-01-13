Роспотребнадзор предостерег интернет-покупателей от употребления опасного «жиросжигателя»

Алматы. 13 января. КазТАГ — Роспотребнадзор в субботу опубликовал предупреждение об опасном для здоровья употреблении жиросжигающего препарата DNP, содержащего вещество динитрофенол, которое не предназначено для приема внутрь.

«В связи с полученной информацией о причинении вреда жизни и здоровью граждан в Великобритании от употребления жиросжигателя DNP, содержащего химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что указанный продукт в Российской Федерации не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в субботу.

«Обращаем внимание, что указанный продукт в нарушение требований законодательства рекламируется как «жиросжигатель» и реализуется в сети интернет, в том числе через социальные сети, (…) при этом вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь», — подчеркивается в сообщении.

Роспотребнадзор предупреждает о необходимости отказаться от приобретения и употребления этого продукта.

«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимаются меры, направленные на пресечение оборота указанного продукта», — заключается в сообщении.