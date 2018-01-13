В Астане весь январь будут активно выявлять и штрафовать жителей за незаконную аренду квартир

Астана. 13 января. КазТАГ — До 31 января 2018 года на территории Астаны полицейские совместно со столичным департаментом государственных доходов проводят оперативно-профилактическое мероприятие «квартира», сообщила пресс-служба городского ДВД.

«Цель данного мероприятия — выявление квартир, незаконно сдающихся внаем, выявление лиц, представляющих оперативный интерес, а также профилактика правонарушений на участках», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

С начала ОПМ участковыми инспекторами полиции уже выявлено более 400 квартир, сдающихся внаем, «по которым информация направлена в департамент госдоходов».

«20 лиц привлечены к административной ответственности по ст. 493 КоАП (допущение собственником жилища регистрации физических лиц, которые фактически у них не проживают, либо непринятие мер по снятию с регистрации, зарегистрированных и не проживающих в жилищах собственником, либо допущение проживания физлиц без регистрации), 276 лиц привлечено к административной ответственности по ст. 492 КоАП РК (проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность)», — отчитались полицейские.

Кроме того, 13 владельцев квартир и домов, сдаваемых внаем посуточно и по часам, в которых совершено 2 и более правонарушения, поставлены на учет.