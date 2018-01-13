С международной космостанции на Землю доставят 2 тонны грузов

Алматы. 13 января. КазТАГ — Космический грузовой корабль Dragon в субботу вернется на Землю с международной космической станции (МКС), он доставит с орбитального комплекса примерно 1,86 тонны грузов, сообщает ТАСС.

Как указано в заявлении, опубликованном на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), корабль приводнится в Тихом океане к западу от полуострова Калифорния. Далее его транспортируют в порт города Лонг-Бич (штат Калифорния). Готовить корабль к возвращению на МКС будут в Техасе.

«Космический грузовик доставит на Землю материалы ряда экспериментов, в том числе образцы изготовленного в условиях невесомости оптоволокна… Предполагается, что оно отличается особой прочностью и обеспечивает передачу больших объемов информации. Кроме того, на борту грузовика на Землю вернутся растения и живые мыши, над которыми ставили опыты», — говорится в сообщении.

Dragon был запущен к МСК 15 декабря 2017 года с помощью ракеты Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). На его борту тогда было более 2 тонн грузов, включая продовольствие, а также материалы и приборы для экспериментов в области материаловедения, биологических исследований, для наблюдения за Солнцем. В частности, аппарат доставил на орбитальный комплекс аппаратуру для замеров излучения Солнца.