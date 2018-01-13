В Кыргызстане открыли памятник погибшим при крушении грузового самолета

Алматы. 13 января. КазТАГ — В селе Дача Су Чуйской области Кыргызстана в субботу на месте крушения турецкого грузового самолета открыли памятник погибшим в этой трагедии, произошедшей 16 января 2017 года, сообщила пресс-служба президента КР.

«Эта трагедия еще раз показала единство и дружбу народа Кыргызстана. Никто не остался равнодушным к случившемуся… Одни привозили горячее питание, другие — теплую одежду, дети делились своими игрушками, пенсионеры отдавали свою пенсию. Благодарим всех за проявленное сочувствие», — сказал на церемонии представитель аппарата президента Мухаммедкалый Абылгазиев, занимавший на момент трагедии должность первого вице-премьер-министра КР и возглавивший правительственную комиссию.

Он отметил большой вклад, который внесли инициативная группа, волонтеры, и выразил им особую благодарность.

Также сообщается, что в результате проделанной работы подписаны 135 мирных соглашений, в рамках которых все пострадавшие граждане и родственники погибших граждан КР получили соответствующие суммы компенсаций от турецкой стороны. Средства, поступившие на специальный счет МЧС Кыргызстана на сумму более 102 млн сомов, были распределены с участием представителей пострадавших и близких погибших.

Напомним, 16 января 2017 года грузовой самолет Boeing-747-400F авиакомпании ACT Airlines (MyCargo), который совершал рейс из Гонконга в Стамбул, рухнул при заходе на посадку вблизи аэропорта «Манас» на территории садово-дачного поселка Дача Су.

В результате авиакатастрофы погибли 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа – граждане Турции. Кроме того, еще 1 гражданин КР скончался при оказании помощи пострадавшим в авиакатастрофе.