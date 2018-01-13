Аким Атырау извинился за своих подчиненных, обвиняемых в коррупции

Атырау. 13 января. КазТАГ — Аким Атырау Серик Шапкенов извинился за своих подчиненных, обвиняемых в коррупции, передает корреспондент КазТАГ.

«Хочу отметить то, что давно муссируется в СМИ и социальных сетях, а точнее — задержания двух руководителей коммунальных служб и заместителя начальника отдела ЖКХ. В данный момент все вышеуказанные лица находятся под стражей и ждут начала судебного процесса. Определять степень их виновности будет суд. Однако я хочу извиниться перед жителями города за то, что деятельность людей, работающих на руководящих должностях в сфере коммунального хозяйства, попала в поле зрения правоохранительных органов», — написал С. Шапкенов на странице акимата Атырау в соцсети.

«Все это не красит меня как их непосредственного руководителя. Мы приложим все усилия для того, чтобы не допустить коррупционных правонарушений в своих рядах», — пообещал аким.

Напомним, 2 октября 2017 года был задержан руководитель «Атырау су арнасы» Андрей Ташлыков, 26 декабря задержали замглавы отдела ЖКХ акимата Атырау Кайрата Кенжалиева, а 11 января 2018 года — директора ТОО «Спецавтобаза» Самата Турниязова.