Зрителей матча звезд КХЛ в Астане будут развозить специальные автобусы

Новости 67 0

Астана. 13 января. КазТАГ — Любители хоккея смогут добраться до стадиона на матч звезд КХЛ на специальных автобусах, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

«Для горожан и гостей столицы до спортивной арены будет организована развозка», — проинформировали в акимате, ссылаясь на управление пассажирского транспорта.

Как напомнили в столичной администрации, 13 января в ледовом дворце «Барыс Арена» состоится мастер-шоу, а 14 января – матч звезд КХЛ.

«Время отправления транспорта 13 и 14 января – с 12.00 до 13.00», — уточняется в сообщении.

«Точки сбора – на парковках «СК «Казахстан», мечети «Нұр Астана», у дворца «Жастар», столичного цирка и у памятника Богенбай батыру (пересечение проспектов Богенбай батыра и Сарыарка). Стоимость проезда на данных автобусах такая же, как в общественном транспорте – Т90, проездные, льготные билеты недействительны», — предупредили в акимате.

Скоро мы забудем, что такое инфляция? Скоро мы забудем, что такое инфляция?
7562

После завершения мероприятия на парковку ЛД «Барыс Арена» также будут поданы специальные автобусы.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Главный тренер ХК «Барыс» Корешков уволен за низкие спортивные показатели клуба
  2. В Астане в связи с метелью и гололедом объявлено штормовое предупреждение
  3. Погода без осадков ожидается в Астане и Алматы в понедельник
  4. В будущем в Алматы и в Астане ездить будут только на электромобилях – Назарбаев
  5. В Астане объявили ЧС природного характера

Новости партнеров

Загрузка...