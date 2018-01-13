Зрителей матча звезд КХЛ в Астане будут развозить специальные автобусы

Астана. 13 января. КазТАГ — Любители хоккея смогут добраться до стадиона на матч звезд КХЛ на специальных автобусах, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

«Для горожан и гостей столицы до спортивной арены будет организована развозка», — проинформировали в акимате, ссылаясь на управление пассажирского транспорта.

Как напомнили в столичной администрации, 13 января в ледовом дворце «Барыс Арена» состоится мастер-шоу, а 14 января – матч звезд КХЛ.

«Время отправления транспорта 13 и 14 января – с 12.00 до 13.00», — уточняется в сообщении.

«Точки сбора – на парковках «СК «Казахстан», мечети «Нұр Астана», у дворца «Жастар», столичного цирка и у памятника Богенбай батыру (пересечение проспектов Богенбай батыра и Сарыарка). Стоимость проезда на данных автобусах такая же, как в общественном транспорте – Т90, проездные, льготные билеты недействительны», — предупредили в акимате.

После завершения мероприятия на парковку ЛД «Барыс Арена» также будут поданы специальные автобусы.