Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС в январе-ноябре 2017 г. выросла на 28%

Астана. 13 января. КазТАГ — Взаимная торговля Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-ноябре 2017 года выросла на 28%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

«В январе-ноябре 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $15 599,2 млн, что на 28% больше, чем в январе-ноябре 2016 года, в том числе экспорт – $4600,3 млн (увеличился на 31,3%), импорт – $10 998,9 млн (увеличился на 26,7%)», — говорится в сообщении.

Согласно статданным, в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 92,3%, Кыргызстан – 4,2%, Беларусь – 3,5%.