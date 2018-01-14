Алматы. 14 января. КазТАГ — КНДР выразила готовность к «национальному воссоединению» с Южной Кореей, пишет «Коммерсант».

«Газета «Нодон Синмун», которая является главным печатным изданием Трудовой партии Кореи, опубликовала статью Ким Чен Чхоля — второго сына Ким Чен Ира. В ней говорится о «национальном воссоединении» Северной и Южной Кореи, которое «обязательно будет достигнуто, несмотря на постоянные вызовы и действия сепаратистских сил». При этом автор подчеркивает, что прекращение конфронтации и «открытие новой эры национального примирения и единства» — это идея лидера страны Ким Чен Ына», — говорится в сообщении.

«Настало время, чтобы север и юг Кореи столкнулись лицом к лицу и нашли выход для его урегулирования межкорейских отношений. Север и юг должны устранить взаимные недопонимания и недоверие, открыть путь к улучшению отношений через примирение и сотрудничество», — говорится в статье. Также в тексте отмечается, что недавние межкорейские переговоры на высоком уровне являются «ценным воплощением» новой политики КНДР в отношении Южной Кореи.

Напомним, 9 января Северная и Южная Кореи впервые с декабря 2015 года провели переговоры. Основной темой стала заявленная ранее готовность КНДР направить своих спортсменов и артистов на Зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан с 9 по 25 февраля.

Как отмечает РБК, Сеул предложил провести совместный проход делегаций и допустил снятие санкций с КНДР на время Олимпиады. Стороны уже договорились возобновить диалог по военным вопросам. Следующий этап переговоров состоится 15 января.

Президент Южной Кореи Мун Джэин после старта переговоров заявил, что хотел бы лично встретиться с Ким Чен Ыном «при условии, что (встреча) будет способствовать решению ядерной проблемы и восстановлению межкорейских отношений».